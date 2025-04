Clash au Real, Bellingham et Rudiger proches de la baston

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mercredi soir pour le compte des quarts de finale retour de la Ligue des champions, le Real Madrid reçoit Arsenal. Avant la réception des Gunners, la tension est palpable dans les rangs madrilènes.

Le Real Madrid va devoir créer un nouvel exploit sur la scène européenne si le club espagnol veut voir les demi-finales de la Ligue des champions. Il faut dire que les hommes de Carlo Ancelotti ont sombré lors de rencontre aller à Londres. Une lourde défaite 3 buts à 0 qui sera difficile à remonter. Mais le Real Madrid reste le Real Madrid et Arsenal ferait bien de se méfier. Avant cette rencontre décisive, le vestiaire madrilène est en tout cas plus tendu que jamais. A tel point qu'une altercation a récemment eu lieu entre deux stars de l'effectif, à savoir Jude Bellingham et Antonio Rudiger.

Le vestiaire sous tension comme rarement au Real Madrid

Selon des informations relayées par El Chiringuito, les deux joueurs du Real Madrid ont en effet failli en venir aux mains à l'entrainement. Lors d’une opposition à l’entraînement vendredi dernier, le ton est monté entre l'Anglais et l'Allemand suite à un contact rugueux. Alors que la situation s'envenimait, Bellingham et Rudiger ont finalement été séparés par des coéquipiers. Peu après leur altercation, la tension est peu à peu redescendue et les deux joueurs se sont même serrés la main. Malgré quelques dissensions, les joueurs du Real Madrid devront tous être à l'unisson ce mercredi soir à Bernabéu pour espérer renverser Arsenal. Cela ne sera pas chose aisée après la rencontre aller. Vinicius Jr, en petite forme, et Kylian Mbappé, qui a disjoncté face à Alavés, seront attendus au tournant par les fans et observateurs du club merengue.