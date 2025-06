Real ‍: Ancelotti poignarde Xabi Alonso

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Très peu mis à contribution la saison dernière au Real Madrid, Endrick pourrait à nouveau être laissé sur le banc de touche. Carlo Ancelotti, son bourreau de la saison dernière devenu son sélectionneur au Brésil, lui conseille de ne pas rester.

Les premiers matchs de Xabi Alonso à la tête du Real Madrid risquent d'être particulièrement importants pour ceux qui ne savent pas si leur avenir se trouve réellement dans la capitale espagnole. Lors de la dernière saison, Carlo Ancelotti a laissé plusieurs joueurs au placard, ne leur donnant que quelques minutes de temps de jeu lorsqu'il fallait reposer les cadres. Dans un secteur offensif aussi fourni en stars mondiales, il était évident qu'Endrick allait passer une saison délicate. Pour autant, il a su saisir sa chance à de nombreuses reprises malgré un faible temps de jeu. Et malgré cela, il n'a jamais réellement eu de crédits aux yeux de l'entraineur italien, lui qui est même allé jusqu'à le critiquer en pleine conférence de presse sur son appétence pour les frappes lourdes. Avec l'arrivée de Xabi Alonso, il n'est pas dit qu'il ait plus de temps de jeu.

Ancelotti pousse Endrick à quitter le Real

L'ironie du sort, c'est que c'est désormais Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, qui conseille à Endrick de quitter le Real Madrid. Selon l'entraineur italien, il n'aura pas plus de chances de se montrer sous la houlette de Xabi Alonso, apprend-t-on du site Don Balon. Le média espagnol explique que Carlo Ancelotti pousse très fort pour convaincre Endrick de partir, avant même que Xabi Alonso ait pu se faire un avis sur lui. L'ex-entraîneur du Bayer Leverkusen aurait de son côté fait savoir à sa direction qu'il avait besoin d'un nouvel attaquant de pointe avec un profil bien spécifique, capable de jouer dos au but et de créer de l'espace pour ses partenaires.

Un état de fait qui laisse supposer qu'Endrick n'a pas vraiment d'avenir stable au Real Madrid. A son âge et au regard de son talent indéniable, un prêt chez un cador européen qui lui accordera une place de titulaire semble être la solution idéale pour tout le monde.