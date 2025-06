Le Real Madrid déçu par les 43 buts de Kylian Mbappé

Dans : Liga.

Par Quentin Mallet

Malgré un début de saison très moyen, Kylian Mbappé est parvenu à inverser la tendance et terminer Soulier d'Or européen avec un total de 43 buts inscrits. Pour autant, le Real Madrid s'attend à beaucoup mieux de sa part la saison prochaine.

Même quand il n'a pas l'air d'être dans son élément ou qu'il n'est pas au niveau qu'on lui connait, Kylian Mbappé sait faire parler la poudre. Après une arrivée hautement médiatisée au Real Madrid lors du mercato estival 2024, le Bondynois a mis du temps avant de s'adapter pleinement à son nouveau poste d'attaquant de pointe. Désireux de quitter le flanc gauche pour avoir une position naturelle plus proche du but tout en se permettant des décrochages plus bas sur le terrain, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain a réussi à renverser la vapeur et inscrire un total de 43 buts toutes compétitions confondues. Une prouesse qui lui a permis de remporter le Soulier d'Or européen. Malgré tout, le Real Madrid espère qu'il fera encore mieux la saison prochaine, explique Defensa Central.

43 buts, Mbappé doit faire mieux

La France le déteste, Mbappé se console au Real https://t.co/hyWEGtkE7L — Foot01.com (@Foot01_com) June 12, 2025

Rares sont les joueurs qui peuvent se targuer d'avoir inscrit autant de buts au cours d'une seule saison. Avec 43 unités au compteur, Kylian Mbappé a réussi la deuxième meilleure saison de sa carrière sur le plan individuel. Pour autant, le Real Madrid attend encore plus de lui pour la saison prochaine. Le média spécialisé dans l'actualité des Merengues affirme que le capitaine de l'équipe de France aurait pu marquer beaucoup plus de buts. La faute à un début de saison compliqué et une adaptation semée d'embûches.

Xabi Alonso sait d'avance qu'il a un travail important à réaliser avec Kylian Mbappé. Sa direction attend de lui qu'il mette le numéro 9 madrilène dans les meilleures conditions possibles afin qu'il explose son record de but de sa première saison au Real Madrid. C'est visiblement le minimum attendu au sein de la Casa Blanca.