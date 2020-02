Racisme : Révolté et humilié, Marega s’est senti « comme une merde »

Dans : Foot Europeen.

Dimanche soir, l’attaquant malien du FC Porto, Moussa Marega a été la cible d’insultes racistes qui l’ont poussé à quitter la pelouse du Vitoria Guimaraes.

Pour l’une des premières fois dans un match de football, un joueur a pris la décision de quitter définitivement le terrain. Une histoire qui fait grand bruit, et qui soulève de nombreux débats au sujet du racisme dans le football. Au lendemain de cet incident, Moussa Marega est revenu sur l’antenne de RMC sur les insultes dont il a été victime. L’attaquant du FC Porto explique notamment qu’il s’est senti humilié et révolté.

« Ça a commencé à l'échauffement, c'était juste deux à trois personnes, ça doit arriver à tout le monde, on s'en fout, on peut continuer à jouer. Mais quand ça vient de presque tout le stade, il n'est pas possible de continuer à jouer alors qu'on se moque de notre couleur de peau. C'est triste que ça arrive en 2020. Là ça va mieux mais hier (dimanche), c'était beaucoup plus difficile, je me suis vraiment senti comme une merde. C'était une grosse humiliation pour moi. Une fois le match passé, je suis rentré chez moi. Revoir mon fils m'a donné le sourire, comme tous les messages de soutien que j'ai reçus » a indiqué Moussa Marega sur l’antenne de la radio, avant de conclure. « On aimerait que tous que les matches s'arrêtent. Il faudrait un geste fort de la part des arbitres, de la Ligue. Les slogans antiracistes c'est n'importe quoi, tu rassembles juste des équipes sur une photo que tu partages sur les réseaux sociaux ». Un témoignage fort de la part de Moussa Marega, lequel a reçu le soutien de nombreux joueurs de football depuis l’incident de dimanche soir.