Portugal : Victime de cris racistes, Marega quitte le terrain à Guimaraes !

Dans : Foot Europeen.

Touché par des cris racistes lors de la victoire du FC Porto contre Guimaraes en Liga NOS ce dimanche (2-1), Moussa Marega a quitté le terrain avant la fin de la rencontre.

Ces derniers mois, tout le football européen s’est engagé pour lutter contre le racisme dans ses stades. Mais force est de constater que cela ne suffit pas… Suite à de multiples histoires en première partie de saison, ce fléau a même atteint un nouveau cap ce dimanche. À l'occasion de la victoire de Porto sur la pelouse de Guimaraes, comptant pour la 21e journée du championnat portugais, Moussa Marega a décidé de frapper un grand coup.

Victime d’actes racistes en plein match, l’international malien est sorti du terrain à la 71e minute. Malgré les gestes de ses coéquipiers et de son entraîneur Sergio Conceiçao, le joueur de 28 ans a rejoint son vestiaire sous les sifflets du public de Guimaraes. Accompagné par des membres de son staff, Marega, auteur du but de la victoire du FCP quelques minutes auparavant, a répondu à la bronca en faisant des doigts d'honneur aux supporters adverses. Fou de rage, Conceiçao s’en est alors pris aux tribunes incriminées : « C’est une honte ! ». Avec ce geste fort, Marega espère marquer les esprits afin que ce genre de comportements ne se reproduise plus au sein d'une enceinte de football...