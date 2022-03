PSG : Pochettino dévoile ses exigences… pour Manchester United

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

L’avenir de Mauricio Pochettino ne se situe clairement pas au Paris SG. Même l'entraineur sonde actuellement Manchester United.

A l’heure actuelle, l’entraineur argentin est plutôt dans l’optique de finir la saison comme il le peut, et de voir ce que les dirigeants parisiens lui réservent alors qu’il lui restera un an de contrat. Une prolongation signée l’été dernier en raison de l’unique volonté du PSG et qui semble, avec le recul, encore une fois pas très inspirée. Il faudra donc prendre une décision, à savoir soit décider de limoger Mauricio Pochettino, soit le conserver, soit le laisser partir si l’ancien défenseur estime avoir une meilleure offre qui convienne à tout le monde. Manchester United est bien évidemment sur les rangs, puisque les Red Devils se cherchent un entraineur pour la saison prochaine.

PSG : après la défaite à Madrid, Mauricio Pochettino dans une situation intenable

➡️ https://t.co/pImzQMKLLN pic.twitter.com/mtE4ujnUzh — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) March 11, 2022

L’ancien manager de Tottenham est le favori numéro 1 pour le poste, mais les noms se multiplient pour le concurrencer, avec Erik Ten Hag et désormais Thomas Tuchel, voire Carlo Ancelotti même si l’Italien s’est offert un magnifique sursis cette semaine. La situation est donc confuse, mais nul doute qu’elle s’éclairera vite car les entraineurs sont en général les premiers à sauter ou retrouver un poste à l’issue d’une saison, histoire que le recrutement puisse être fait avec leur accord.

Pochettino ne va pas manquer d'offres

Concernant Manchester United, le Daily Mail affirme que Pochettino entend avoir de sérieuses garanties pour la suite de sa carrière, et il n’ouvrira la porte à un départ du PSG que s’il est le choix numéro 1 à Old Trafford. « Pochettino ne va pas manquer d’offre s’il venait à quitter le Paris SG et il veut l’assurance que United fait de lui son premier choix. Il a besoin d’être considéré comme le candidat numéro 1 de la direction pour prendre en mains l'équipe la saison prochaine », affirme ainsi le journaliste du Daily Mail Chris Weller, pour qui c’est dans les prochaines semaines que l’avenir du « Poch » se joue entre la France et l’Angleterre.