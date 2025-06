PSG ‍: Le plan diabolique du Real pour voler Mastantuono

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Un temps proche de s'engager avec le Paris Saint-Germain, Franco Mastantuono est finalement en partance vers le Real Madrid. Les Merengues sont prêts à toutes les concessions pour se l'offrir rapidement et définitivement.

Jusqu'à il y a peu, le Paris Saint-Germain avait un temps d'avance sur tout le monde dans le dossier Franco Mastantuono. Le prodige argentin avait apparemment été convaincu par le projet du récent vainqueur de la Ligue des champions et par sa discussion avec Luis Enrique, charmé par son profil. Sauf qu'un revirement total de situation a eu lieu : le Real Madrid est finalement le club le plus enclin à pouvoir le recruter. Pour cela, les Merengues sont prêts à faire de grosses concessions. L'objectif est de s'assurer qu'il s'engagera rapidement pour mettre un terme au feuilleton et éloigner définitivement les cadors européens qui sont à son chevet.

Franco Mastantuono au Real Madrid, à quel prix ?

Actuellement à Buenos Aires, Juni Calafat, le recruteur en chef du Real Madrid, tente le tout pour le tout pour convaincre Franco Mastantuono de venir chez les Merengues. Un plan bien ficelé permettant à toutes les parties d'être gagnantes va lui être présenté, indique AS. D'abord, le Real Madrid va lever la clause libératoire de 40 millions d'euros pour le faire partir de River Plate. Ensuite, le prodige argentin de 17 ans resterait à River Plate jusqu'en décembre, même s'il atteindra sa majorité au moins d'août prochain.

L'objectif est de le laisser continuer à s'aguerrir sous les ordres de Marcelo Gallardo jusqu'à la fin de la saison en Argentine tout en lui permettant de disputer la Coupe du monde des clubs et la Copa Libertadores. Cette opération serait alors bénéfique autant pour le joueur que pour River Plate et pour le Real Madrid. En tout cas, le club madrilène fait le forcing pour conclure rapidement ce deal et l'empêcher de signer ailleurs.