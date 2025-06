Mastantuono met la clim', il préfère le Real au PSG

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Convoité par les plus grands clubs d'Europe, le jeune crack argentin de River Plate, Franco Mastantuono, est désormais proche de s'engager au Real Madrid alors que tout portait à croire que le PSG avait pris une longueur d'avance.

Encore un nouveau rebondissement dans le dossier Franco Mastantuono. Le milieu offensif de 17 ans est la nouvelle sensation du football argentin. Auteur de 7 buts et 4 passes décisives en 19 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison, le prodige gaucher fait surtout rêver par sa technique, sa vista et sa personnalité uniques. Forcément, de telles prestations ont eu de l'écho jusqu'en Europe, là où les plus grosses écuries s'affrontent pour tenter de remporter la mise. Tandis qu'il dispose d'une clause libératoire évaluée à 45 millions d'euros, le Paris Saint-Germain semblait avoir pris une longueur d'avance sur tout le monde jusqu'à il y a peu. Mais finalement, c'est bien le Real Madrid qui mène la danse.

Franco Mastantuono, Real ou PSG ?

Mastantuono arrive à Paris, le pape du mercato dit amen https://t.co/fX7YsTCPw2 — Foot01.com (@Foot01_com) June 1, 2025

La presse espagnole indiquait dernièrement que Franco Mastantuono était convaincu par le projet porté par Luis Enrique au PSG et qu'il privilégiait cette destination. Mais les derniers rapports indiquent tout le contraire. Selon le journaliste ibérique Siro Lopez, le crack argentin veut rejoindre le Real Madrid et non le récent vainqueur de la Ligue des champions. Aucun accord avec ce dernier n'a été conclu et la porte est encore grande ouverte pour Florentino Pérez et ses hommes. Ces derniers, conscients de la volonté du joueur de venir à Madrid, comptent bien tenter de le recruter le plus tôt possible afin de clôre un dossier particulièrement chahuté.

Si Franco Mastantuono choisit le Real Madrid plutôt que le PSG, il devra faire face à une rude concurrence à son poste, notamment avec la présence d'Arda Güler, lequel dispose de qualités similaires. A moins que la pépite turque ne soit vendue cet été pour laisser la place au futur talent du football argentin.