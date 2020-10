Portugal : Cristiano Ronaldo testé positif au Covid-19 !

Dans : Foot Europeen.

Deux jours après le match entre l’Equipe de France et le Portugal, Cristiano Ronaldo a été testé positif au Covid-19.

Mauvaise nouvelle pour la sélection portugaise, à la veille du match de Ligue des Nations face à la Suède. 48 heures après le match nul entre les Bleus et le Portugal au Stade de France (0-0), Cristiano Ronaldo a été testé positif au Covid-19. « Il se sent bien, sans symptômes et est à l’isolement » a précisé la sélection portugaise. L’attaquant de la Juventus Turin, comme ses compatriotes Anthony Lopes et José Fonte avant lui, a ainsi quitté ses coéquipiers. Par ailleurs, les autres joueurs du Portugal ont effectué des tests ce mardi matin, qui se sont tous avérés négatifs.