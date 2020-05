Portugal : Cristiano Ronaldo est si fort qu'il en devient choquant

Dans : Foot Europeen.

Auteur de 25 buts et 32 matchs toutes compétitions confondues, Cristiano Ronaldo effectuait une saison pleine à la Juventus Turin avant l’interruption des compétitions.

Du haut de ses 35 ans, l’international portugais fait toujours partie des deux meilleurs joueurs de la planète, avec Lionel Messi. La longévité de l’attaquant de la Juventus Turin ne cesse d’impressionner, ce dernier n’étant jamais blessé et ayant démontré sa capacité à briller dans tous les championnats européens. Même ses coéquipiers sont choqués devant une telle machine, comme l’a indiqué son compatriote Bernardo Silva dans des propos relayés par Goal. Il faut dire qu’avec le Portugal aussi, Cristiano Ronaldo est impressionnant puisqu’i totalise 99 buts en 165 sélections sur la scène internationale…

« Je pense que ce qui le rend si génial, c'est sa mentalité. Il a 35 ans et cela fait plus de 15 ans qu'il joue au plus haut niveau et il n'est pas fatigué. Il en veut toujours plus. Il veut gagner plus de Ligues des champions, il veut gagner plus de titres avec le Portugal, il veut gagner plus de championnats, plus de trophées individuels, il veut plus de buts » a indiqué Bernardo Silva, lequel mesure la chance incroyable qui est la sienne d’évoluer au côté d’un tel joueur en sélection. Avec le milieu offensif de Manchester City, CR7 devrait d’ailleurs former une doublette redoutable lors du prochain Euro en 2021. Deux véritables stars offensives dont l’Equipe de France devra se méfier puisque la troupe de Didier Deschamps se trouvera face à l’Allemagne, un barragiste encore inconnu… et le Portugal. Pour, on l’espère, une revanche épique de la finale de l’Euro 2016.