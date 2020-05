Foot : Le plan de Cristiano Ronaldo pour marquer l’histoire

Dans : Foot Europeen.

Depuis ses grands débuts au Sporting Portugal en 2002, Cristiano Ronaldo a tout gagné. Mais à 35 ans, CR7 a encore faim et il ambitionne désormais de devenir le plus grand footballeur de toute l'histoire devant Pelé.

Cristiano Ronaldo a un palmarès long comme le bras. Outre l’Euro 2016 remporté avec sa sélection du Portugal, CR7 a notamment remporté cinq fois la Ligue des Champions, trois titres en Premier League, deux couronnes en Liga, et un Scudetto avec la Juventus en Serie A. Pour gagner tout cela, le quintuple Ballon d'Or a enfilé les buts comme des perles. Meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid ou de la Seleção, Cristiano Ronaldo a déjà marqué 725 réalisations durant ses 18 ans de carrière. Malgré un statut de joueur légendaire, CR7 rêve maintenant de devenir le meilleur de tous les temps en dépassant la barre des 1 000 buts, comme un certain Pelé. Un objectif ultime révélé par Gary Neville.

« Sa volonté est de devenir le meilleur joueur qui ait existé dans ce monde. Il était l'un des rares joueurs avec qui j'ai joué à annoncer publiquement que les trophées individuels étaient importants pour lui. Il voulait juste être le meilleur et ce qu'il a fait au fil des ans a été absolument exceptionnel. Ses réalisations ont été incroyables et il a travaillé dur pour cela. C'est une obsession de marquer des buts et de s'appliquer chaque jour, être le plus en forme possible. Je pense qu'il a augmenté son professionnalisme chaque année et a progressé. Je crois qu'il a un plan pour continuer et récupérer le record de Pelé. Il veut être le plus grand de tous les temps et c'est son seul but », a lâché, au micro de Sky Sports, l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United, qui estime donc que le règne de CR7 n’est pas encore fini. Au grand bonheur de ses fans !