Pogba à la Juventus c’est bouclé

Payé 4 millions d’euros pour être allé au bout de son contrat avec Manchester United comme « prime de fidélité », Paul Pogba quitte les Red Devils avec un goût d’inachevé. Ce retour n’ayant pas abouti, il va en tenter un autre. Tout est désormais bouclé pour sa signature à la Juventus, affirment la presse italienne ainsi que la presse anglaise. Un contrat de 3 ans attend la Pioche à Turin, avec un salaire de 7,5 millions d’euros par saison. Le PSG, qui a longtemps été annoncé dans la course, n’a pas vraiment insisté faute d’avoir encore un directeur sportif en exercice.

I feel privileged to have played for this club. Many beautiful moments and memories but most importantly an unconditional support from the fans. Thank you @ManUtd pic.twitter.com/YLT3lUHOmT