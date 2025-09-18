oui daniel riolo fait hurler les supporters du psg iconsport 259996 0164 395508

« Plus jamais je ne le critiquerai », Daniel Riolo fait une promesse folle

Foot Europeen18 sept. , 17:30
parQuentin Mallet
Grâce à deux buts de Marcus Thuram, l'Inter Milan s'est imposé sur la pelouse de la Johan Cruyff Arena face à l'Ajax Amsterdam (0-2). Un joueur que Daniel Riolo refuse de critiquer à nouveau.
Pour son entrée en lice dans une compétition qui lui a laissé des plumes, l'Inter Milan se déplaçait à Amsterdam, dans une Johan Cruyff Arena pleine à craquer. Le dernier matchs des Nerazzurri en Ligue des champions remontait au 31 mai dernier et une défaite écrasante (5-0) face au PSG en finale. Cette fois, pas de place à la peur : victoire deux buts à zéro contre une Ajax qui n'a rien pu faire.

La soirée a notamment été marquée par le doublé de Marcus Thuram, lequel confirme son bon début de saison avec son club. Une rencontre qui lui a d'ailleurs valu de recevoir des éloges de la part de Daniel Riolo, lequel affirme qu'il ne le critiquera plus jamais.

Daniel Riolo est fan de Marcus Thuram

« Je comprends qu'il y ait une forme d'inconnu autour de l'Inter Milan. Est-ce qu'elle a encore faim ? Tu as fait 2 finales de Ligue des champions en 3 saisons. Est-ce qu'il fallait du sang neuf ? Probablement. Des joueurs ont été moins forts que ce qu'ils étaient. Barella, Lautaro… ils sont plus sur une pente descendante. En revanche, il y a un joueur qui tient l'équipe en ce moment. Je ne critiquerai plus jamais Marcus Thuram. C'est un peu une cible facile, parce qu'avec l'équipe de France, il est tellement mal utilisé… Ce n'est pas le prototype de joueurs qui me fait kiffer, mais son état d'esprit est extraordinaire. Ce qu'il fait sur le terrain, ce qu'il propose, sa détermination… je trouve qu'il progresse dans tous les domaines. A l'Inter, ça a longtemps été Lautaro et Marcus Thuram, en ce moment, c'est Marcus Thuram et les autres », a affirmé Daniel Riolo qui n'a pas tari d'éloges envers le fils du champion du monde 1998.
