Pierre Sage dit oui à un club de D2

Pierre Sage cherche officiellement un poste pour la saison prochaine, et sa cote est même élevée en D2 anglaise, où un club rêve de le faire venir.

Viré en début d’année 2025 en raison d’une mauvaise passe symbolisée par une élimination terrible en Coupe de France face à Bourgoin, Pierre Sage a eu du mal à digérer son départ de l’OL alors qu’il pensait avoir mérité un peu de mansuétude de la part de John Textor. L’entraineur français a tout d’abord refusé l’idée de reprendre immédiatement un club, histoire de digérer cette première aventure comme entraineur principal. Mais pour cet été, l’ancien adjoint d’Habib Beye au Red Star a de nouveau les crocs et recherche une nouvelle aventure. Un club est venu aux renseignements récemment. Il s’agit des Queens Park Rangers, formation de Londres qui évolue en milieu de tableau de Championship, la D2 anglaise. Après une saison morose, les pensionnaires du mythique Loftus Road vont se séparer de Marfi Cifuentes, qui n’était pas sur le banc pour le dernier match de la saison.

Trois candidats, Pierre Sage favori ?

Pierre Sage fait partie des candidats annoncés pour le poste, tout comme Gary O’Neil et Ryan Mason. Et selon The Athletic, Pierre Sage est sans problème prêt à dire oui à QPR en cas d’offre formelle pour diriger l’équipe la saison prochaine. Son profil de jeune entraineur plait beaucoup, même si sa connaissance de l’anglais et de son football si particulier en Championship entre aussi en ligne de compte, et pas vraiment en sa faveur. Néanmoins, cette semaine, certains bookmakers en ont quand même fait le technicien favori pour occuper le poste chez les Rangers la saison prochaine.