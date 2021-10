Paul Pogba frustré à Man United, Madrid revient à la charge

Dans : Foot Europeen.

Par Baptiste Mulatier

Remplaçant contre l’Atalanta et déçu de son utilisation avec Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba réfléchirait toujours à prolonger avec Manchester United. Le Real Madrid a réactivé son intérêt.

A 28 ans, Paul Pogba doit prendre une grande décision pour la suite de sa carrière. En fin de contrat en juin 2022, le milieu français n’a toujours pas prolongé avec Manchester United. Il a déjà attisé les convoitises de gros clubs européens l’été dernier à un an de la fin de son bail. La Juventus, intéressé par son retour, le PSG et le Real Madrid lui ont fait les yeux doux. Mais Paul Pogba a très vite décidé de rester au moins une année de plus à Old Trafford. Les arrivées de Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane ou encore Jadon Sancho l’ont peut-être convaincu. Mais s’il a déjà délivré sept passes décisives en Premier League, Paul Pogba s’agace quand même de sa position sur le terrain. Ole Gunnar Solskjaer l’utilise parfois en tant qu’ailier gauche dans son 4-2-3-1 pour tenter de conserver un certain équilibre avec le double pivot Fred – McTominay. Remplaçant contre l’Atalanta en Ligue des champions, le champion du monde 2018 se pose des questions selon AS.

Raiola et Pogba ne négocieront pas avant avril !

Le média espagnol fait quelques révélations de taille dans ce dossier bouillant. La situation ne rassurerait pas Paul Pogba, au point qu’il a repoussé la date de sa prise de décision. Mino Raiola a même indiqué à Manchester United que l’avenir de son poulain ne serait pas discuté avant avril 2022 ! Les Red Devils, qui voulaient boucler un accord avant Noël, ne sont évidemment pas ravis. L’international français se laisse en effet potentiellement le temps de discuter avec d’autres clubs, notamment le Real Madrid. Florentino Pérez croit de nouveau en ses chances. Il va faire le maximum pour convaincre Paul Pogba même s’il a conscience que Manchester United ne lâchera rien. Le géant anglais craint trop de voir Paul Pogba partir libre pour la deuxième fois après 2012. Si la tendance était largement à une prolongation, le suspens semble relancé. L'ancien joueur de la Juve n'est plus sûr de rien avec Ole Gunnar Solskjaer aux manettes.