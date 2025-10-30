ICONSPORT_262051_0005
Luciano Spalletti

Officiel : La Juventus annonce l'arrivée de Luciano Spalletti

30 oct.
parQuentin Mallet
0
C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, c'est désormais officiel. Luciano Spalletti est le nouvel entraineur de la Juventus.
Maintenu au poste d'entraineur principal de la Juventus pour ce début de saison, Igor Tudor n'a finalement pas réussi à convaincre sa direction de le conserver plus longtemps. Son travail ne payant pas, il a très récemment été remercié par sa direction, laquelle lui reprochait des résultats peu probants et un retard déjà important sur le haut du classement. Pour le remplacer, la direction de la Juventus a réussi à convaincre Luciano Spalletti de récupérer le poste vacant. Pour rappel, le technicien italien était libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à la tête de la sélection italienne le 10 juin dernier. Avant cela, il avait permis à Naples de remporter son premier scudetto depuis 33 ans.
« Luciano Spalletti est le nouvel entraîneur de la Juventus : le technicien toscan a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2026. Un profil très qualifié et expérimenté que nous sommes ravis d'accueillir dans la famille de la Juventus : bienvenue à la Juventus et bonne chance, monsieur ! », lit-on notamment dans le communiqué officiel de la Juventus. L'arrivée du technicien italien de 66 ans sera particulièrement scrutée, alors que le club turinois n'arrive plus à retrouver les sommets depuis son dernier titre de champion d'Italie en 2020. Aussi, Luciano Spalletti arrive en terres hostiles puisqu'il a entrainé le rival historique, l'Inter Milan, entre 2017 et 2019.
0
Derniers commentaires

OM : Des doutes sur son avenir, De Zerbi refait le coup

Greenwood était plutôt pas mal quand il avait été placé dans l'axe, je ne sais plus quel match. Vu son activité défensive sur le coté autant le mettre dans l'axe et il a la technique pour être un 10 je pense. Gomes je ne suis pas fan, autant dans les matchs de prépa il pouvait être intéressant autant depuis il a disparu. Tout comme CJ ...

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Vu que chaque defaite de l OM est due a un arbitre different va falloir les chercher en Mongolie maintenant, il ne doit plus rester beaucoup d arbitres que les Marseillais n ont pas pris en grippe ...^^

Scandale arbitral à Paris FC-OL, La Chaine L’Equipe félicite Lyon

Bé erreur, l'OM en avait eu 2, l'année dernière ou ils nous ont gagné 2/3, Balerdi 5mn de jeu et cette année 30mn ... Et si un jouer mérite un rouge que se soit à 1mn il doit le prendre... C'est débile ton comm là...

Scandale arbitral à Paris FC-OL, La Chaine L’Equipe félicite Lyon

aaaahhhh le blaireau dans toute sa splendeur. Ca fonctionne aussi.. Quelle intervention de ta part...

Alerte rouge à l'OM, les joueurs ont le melon

Ce message vous a été offert par la troll company.

