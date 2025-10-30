Officiel : La Juventus annonce l'arrivée de Luciano Spalletti

C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, c'est désormais officiel. Luciano Spalletti est le nouvel entraineur de la Juventus.

scudetto depuis 33 ans. Maintenu au poste d'entraineur principal de la Juventus pour ce début de saison, Igor Tudor n'a finalement pas réussi à convaincre sa direction de le conserver plus longtemps. Son travail ne payant pas, il a très récemment été remercié par sa direction , laquelle lui reprochait des résultats peu probants et un retard déjà important sur le haut du classement. Pour le remplacer, la direction de la Juventus a réussi à convaincre Luciano Spalletti de récupérer le poste vacant. Pour rappel, le technicien italien était libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à la tête de la sélection italienne le 10 juin dernier. Avant cela, il avait permis à Naples de remporter son premierdepuis 33 ans.

« Luciano Spalletti est le nouvel entraîneur de la Juventus : le technicien toscan a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2026. Un profil très qualifié et expérimenté que nous sommes ravis d'accueillir dans la famille de la Juventus : bienvenue à la Juventus et bonne chance, monsieur ! », lit-on notamment dans le communiqué officiel de la Juventus. L'arrivée du technicien italien de 66 ans sera particulièrement scrutée, alors que le club turinois n'arrive plus à retrouver les sommets depuis son dernier titre de champion d'Italie en 2020. Aussi, Luciano Spalletti arrive en terres hostiles puisqu'il a entrainé le rival historique, l'Inter Milan, entre 2017 et 2019.