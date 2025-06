Officiel ‍: Clément Lenglet signe à l'Atlético de Madrid

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

C'était dans les tuyaux depuis un moment, c'est désormais officiel. Clément Lenglet s'est engagé définitivement avec l'Atlético de Madrid et a signé un contrat portant jusqu'en juin 2028.

Clément Lenglet appartenait toujours au FC Barcelone et avait été baladé de prêt en prêt. D'abord une première expérience en Premier League à Tottenham (2022-2023) puis une deuxième à Aston Villa (2023-2024) avant de revenir sur le sol espagnol par l'intermédiaire d'un troisième prêt, cette fois chez les Colchoneros. Normalement sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Blaugranas, il a finalement trouvé un accord avec son club pour s'en affranchir avant de signer librement à l'Atlético de Madrid.

Clément Lenglet firma hasta 2028 🔴⚪ pic.twitter.com/222J6R2K5C — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2025

« Clément Lenglet et l'Atlético de Madrid ont trouvé un accord pour la signature de l'international français jusqu'en 2028. Le défenseur central, qui évolue en prêt cette saison, arrive libre et restera lié à notre club pour les trois prochaines saisons. (...) Il a disputé 34 matchs pour notre club à ce jour, marquant trois buts et délivrant deux passes décisives, tout en réalisant des performances défensives de haut niveau, ce qui lui a permis de revenir en équipe de France lors de la récente convocation en Ligue des Nations », lit-on dans le communiqué publié par l'Atlético de Madrid sur son site officiel.