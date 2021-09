PSG : Paris a tenté l’énorme coup Kanté

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a réalisé un mercato de feu cet été, mais Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi en voulaient toujours plus et ciblaient notamment Ngolo Kanté.

Sur le papier, le mercato estival réalisé par le Paris Saint-Germain n’est pas loin de la perfection avec les recrutements de Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum, Messi ou encore Nuno Mendes. Cependant, le PSG aurait aimé s’offrir un nom ronflant de plus cet été. Et pour preuve, Foot Mercato affirme que les dirigeants parisiens ont tenté de recruter un certain Ngolo Kanté, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Chelsea. Ce n’est pas la première fois que le PSG s’intéresse à l’international tricolore, considéré par de nombreux observateurs comme le meilleur milieu défensif d’Europe. C’est ainsi que cet été, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont renoué le contact avec Ngolo Kanté et son entourage afin de prendre la température pour un éventuel transfert.

Kanté, un rêve de longue date pour le PSG

Ngolo Kanté n’a toutefois pas eu le temps de répondre positivement ou négativement au Paris Saint-Germain dans la mesure où Chelsea a immédiatement fermé la porte au vice-champion de France en titre. Et pour cause, les Londoniens ont très vite fait savoir au PSG qu’il était hors de question de négocier un potentiel transfert de Ngolo Kanté dans la mesure où l’ancien milieu défensif du SM Caen et de Leicester était intransférable. Le Paris SG était sans doute prêt à mettre le prix pour débaucher Ngolo Kanté, mais Chelsea, qui a par ailleurs proposé 100 millions d’euros pour attirer Marquinhos cet été, n’en faisait pas une histoire d’argent. Récent vainqueur de la Ligue des Champions, le club de Roman Abramovitch n’a pas de problème de trésorerie et a ainsi privilégié l’aspect sportif, ce que les supporters des Blues sauront apprécier à sa juste valeur. Quant à Ngolo Kanté, l’international tricolore a toujours fait savoir qu’il se sentait comme un poisson dans l’eau en Premier League depuis ses premiers pas Outre-Manche à Leicester…