MU ‍: Rashford dit oui à un club surprise

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Invité à s'entrainer en marge du groupe par Manchester United, Marcus Rashford se cherche activement une porte de sortie pour relancer sa carrière. La star des Red Devils est même prêt à s'engager en Turquie.

La carrière de Marcus Rashford est à un tournant important, à un virage qu'il ne faut surtout pas manquer. Plus du tout en odeur de sainteté dans son club formateur, l'enfant de Manchester United doit définitivement passer à autre chose. Prêté lors de la dernière demi-saison à Aston Villa, il a pu redonner un peu de souffle à son exercice difficile et s'est logiquement attiré de nombreuses convoitises. Son souhait le plus cher semble être de signer au FC Barcelone. Mais comme pour Nico Williams, les négociations trainent en longueur et forcent Marcus Rashford à réfléchir à des plans B. Au point où il en est, il a même ouvert la porte à un départ en Turquie.

Marcus Rashford, direction la Turquie ?

Pressing payant, Rashford fait craquer le Barça https://t.co/K4cMGpFCUX — Foot01.com (@Foot01_com) July 5, 2025

À en croire les informations de Fotomaç, Marcus Rashford est la nouvelle priorité de Fenerbahçe. José Mourinho est personnellement intervenu dans les discussions en appelant directement son ancien joueur pour connaître ses intentions. Le quotidien turc va même plus loin en affirmant que le natif de Manchester a donné son feu vert pour venir jouer en Turquie. Pour se l'offrir, l'écurie stambouliote espère un prêt avec option d'achat. Le Fener veut absolument pouvoir former un duo de choc avec Jhon Duran, lui aussi arrivé en prêt en provenance d'Al-Nassr.

L'avenir de Marcus Rashford s'écrit en tout cas très loin de Manchester United. Si le FC Barcelone veut vraiment pouvoir compter sur lui la saison prochaine, alors que l'attaquant de 27 ans était prêt à faire des pieds et des mains pour venir en Catalogne, il va falloir accélérer les négociations. Car le Fenerbahçe de José Mourinho attend en embuscade et sautera à la première occasion.