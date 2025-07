Pressing payant, Rashford fait craquer le Barça

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Après l’échec de la piste Nico Williams, le FC Barcelone se tourne vers ses alternatives. L’une d’entre elles mène à Marcus Rashford qui fera bientôt l’objet de négociations entre le club catalan et Manchester United. Une excellente nouvelle pour l’attaquant anglais déterminé à rejoindre les Blaugrana.

Le FC Barcelone n’a pas le temps de se lamenter. Finalement recalé par Nico Williams, le champion d’Espagne a vite relancé les recherches pour un nouvel ailier gauche. Les noms de ses alternatives sont déjà connus puisque l’on parle à nouveau de Luis Diaz et de Marcus Rashford, pour lequel les dernières informations se contredisent. De l’autre côté des Pyrénées, la presse espagnole décrit l’attaquant de Manchester United comme un plan C. Le Barça aurait une préférence pour son ancienne priorité Luis Diaz, jugé plus polyvalent et plus expérimenté. La piste menant au Red Devil serait mise de côté.

Pourtant, Foot Mercato révèle une tendance bien différente. Nos confrères indiquent que le FC Barcelone va entamer des discussions avec Manchester United dans les prochains jours. L’idée serait d’évoquer la faisabilité d’un prêt avec option d’achat pour Marcus Rashford. Autant dire que cette opération coûterait beaucoup moins cher que le transfert de Luis Diaz. Aux dernières nouvelles, Liverpool réclame près de 80 millions d’euros pour l’international colombien. C’est peut-être ce qui incite les dirigeants catalans à envisager la venue du Mancunien.

Rashford poussé vers la sortie

D'autant que Marcus Rashford, contrairement à Nico Williams, est réellement déterminé à signer au Barça. L’indésirable de Ruben Amorim accepte de faire de gros efforts pour faciliter les négociations. On peut penser que Manchester United ne compliquera pas non plus la tâche du Barça. Poussé vers la sortie, l’attaquant qui revient d’un prêt à Aston Villa vient de céder son numéro 10 à la recrue mancunienne Matheus Cunha. Son avenir se situe clairement loin de son club formateur.