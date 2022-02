MU et Schalke lâchent leur sponsor russe

Schalke 04, club de deuxième division mais extrêmement populaire en Allemagne, a annoncé avec effet immédiat qu’il mettait un terme à son partenariat avec Gazprom, l’une des plus grandes sociétés de Russie. Gazprom était sponsor maillot de la formation de Gelsenkirchen, et la formation allemande a donc décidé de se passer de son sponsor principal. Ce sera remplacé par la simple inscription du nom du club.

ℹ️ Following recent developments, FC Schalke 04 have decided to remove the logo of main sponsor GAZPROM from the club's shirts. It will be replaced by lettering reading ‘Schalke 04’ instead.#S04 pic.twitter.com/9kpJLRzTQ7