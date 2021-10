Messi, Neymar et Mbappé, Man City explose encore le PSG

Dans : Foot Europeen.

Par Baptiste Mulatier

La valeur du Paris Saint-Germain a largement augmenté en un peu plus d’un an. Pourtant, le club de la capitale n’occupe que la 8e place dans ce domaine, selon un classement publié par l’Observatoire du football.

Le PSG a réalisé des jolis coups lors du dernier mercato estival en attirant plusieurs joueurs libres de très haut niveau : Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma. Leonardo a aussi mis la main sur l’un des latéraux droits les plus prometteurs au monde, et déjà l’un des meilleurs à 22 ans, Achraf Hakimi, pour 70 ME. La valeur de l’effectif parisien a clairement augmenté. En juin 2020, l’Observatoire du football l’estimait à 696 ME. Dans son nouveau rapport publié ce lundi, le CIES l’évalue désormais à 808 ME. Avec ce chiffre, le PSG n’occupe pourtant que la 8e place du classement mondial. Manchester City, l’autre nouveau riche de la dernière décennie, récolterait normalement près de 1,3 milliard d’euros en vendant tous ses joueurs. Le rival, Manchester United, suit de près avec 1,2 milliard. Un autre géant de Premier League complète le podium : Chelsea. Le FC Barcelone, le Bayern Munich, Liverpool et le Real Madrid précèdent le PSG. La fin de contrat de Kylian Mbappé en 2022, et l’âge de Lionel Messi expliquent notamment cette position.

Top estimated squad transfer values for teams in the big-5⃣ as per @CIES_Football ⚽️ algorithm 📉 @ManCity ahead of @ManUtd & @ChelseaFC 🤑 Full data in last Weekly Post 📖 ➡️ https://t.co/SSBSbHxDUC pic.twitter.com/41qsVNK2ZF — CIES Football Obs (@CIES_Football) October 4, 2021

L’OM seulement 7e valeur d’effectif en Ligue 1

Le Borussia Dortmund et l’Atlético de Madrid complètement le top 10, juste devant la Juventus. En France, la surprise concerne la position de l’OM. Le club de Franck McCourt n’a que le 7e effectif de France en termes de valeur. L’AS Monaco et le LOSC suivent le PSG avec respectivement 335 ME et 298 ME. L’OL et Rennes, qui a beaucoup dépensé ces dernières années, ne sont pas loin. L’OGC Nice se place juste devant l’OM, qui multiplie les prêts. La valeur de l’effectif marseillais est estimée à 182 ME. A des années lumières des plus grosses écuries européennes.