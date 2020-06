PSG : 696 ME, la valeur de l’effectif en chute libre !

Dans : PSG.

Jean-Michel Aulas n’a cessé de le répéter ces dernières semaines, l’arrêt définitif de la L1 va avoir des conséquences économiques dramatiques pour les clubs français.

Un constat d’autant plus valable que la valeur des joueurs sur le marché des transferts va considérablement baisser en raison de cet arrêt prolongé. Plusieurs études ont d’ores et déjà montré qu’un club comme Marseille allait être l’un des plus handicapés de France. Mais selon le cabinet d’étude KPMG, l’OL et le Paris Saint-Germain ne sont pas en reste. Effectivement, le spécialiste de l’expertise-comptable dans le sport a analysé les valeurs marchandes de 32 équipes européennes et les chiffres de Lyon et du PSG sont particulièrement alarmants.

Les chiffres de l'OL également inquiétants

Et pour cause, sans surprise, les clubs dont le championnat a définitivement été arrêté sont ceux dont la valeur marchande de l’effectif a le plus baissé : Lyon, le Paris SG et l’Ajax Amsterdam sont les plus pénalisés parmi les 32 équipes analysées. Selon cette étude très précise et à prendre avec beaucoup de sérieux, le Paris Saint-Germain accuse une diminution de 25 % de la valeur marchande de son effectif, désormais estimé à 696 ME. De son côté, l’OL enregistre une perte de 27 % de la valeur de l’ensemble de ses joueurs, lesquels valent au total 293 ME. Les deux clubs français sont les plus touchés par la crise sanitaire, juste devant l’Ajax. A titre de comparaison, le Real Madrid et Manchester United n’ont perdu (que) 19 et 14 % de la valeur marchande de l’effectif. Notons enfin que Manchester City, dont l'effectif regorge de stars avec Agüero, Gabriel Jesus, De Bruyne, Sterling ou encore Sané et Bernardo Silva, est l’équipe dont l’effectif est le mieux valorisé, à hauteur de 1,053 milliard d’euros.