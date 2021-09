Messi au PSG, Cristiano Ronaldo en profite pour le dépasser

Dans : Foot Europeen.

Par Eric Bethsy

En acceptant de baisser son salaire cet été, Lionel Messi a perdu son statut de joueur le mieux payé au monde. L’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo récupère la tête de cette hiérarchie, notamment grâce à de meilleurs revenus commerciaux.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi vont devoir s’y faire, les comparaisons continueront jusqu’à la fin de leurs carrières respectives. Les deux joueurs n’évoluent plus dans le même championnat depuis 2018, soit depuis trois ans. Mais les parallèles n’ont jamais cessé entre les deux meilleurs éléments de cette génération. Ils sont même relancés depuis que CR7 et l’Argentin ont changé de maillot cet été. En effet, on a notamment comparé les chiffres de vente de leurs maillots à Manchester United et au Paris Saint-Germain, le nombre de « like » pour les annonces de leur signature ou encore leurs statistiques sportives pour leurs débuts.

CR7 reprend la tête

Tous les domaines sont utilisés pour les départager. Et malheureusement pour Lionel Messi, celui que l’on présente comme son éternel rival a l’avantage dans la plupart des cas. Nouvel exemple avec les sommes relayées par Forbes. En effet, la recrue du Paris Saint-Germain, qui a accepté de diviser son salaire par deux cet été, n’est plus le joueur le mieux payé au monde. Le statut revient désormais à Cristiano Ronaldo grâce aux 107 M€ bruts qu’il percevra en 2021-2022 toutes rémunérations confondues.

On apprend par exemple que le Portugais va toucher plus de 40 M€ bruts en sponsoring et partenariat. Ce qui fait de lui le quatrième sportif dans ce domaine après le tennisman Roger Federer (77 M€), la star de NBA LeBron James (55,5 M€) et le golfeur Tiger Woods (51 M€). De son côté, Lionel Messi ne connaîtra pas non plus de fins de mois difficiles avec ses 94 M€ bruts au total, dont 64 M€ en salaire parisien. Mais le sextuple Ballon d’Or devra maintenant se contenter de la deuxième place chez les footballeurs les mieux payés.