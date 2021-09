Cristiano Ronaldo flashé, sa vitesse impressionne

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Quatre buts en trois matchs, le temps ne semble toujours pas avoir d’effet sur Cristiano Ronaldo.

Depuis son retour à Manchester United, le Portugais se montre plus fringuant que jamais et porte à bout de bras une formation qui n’a pas encore forcément tous les atouts pour suivre la cadence de CR7. A 36 ans, Cristiano Ronaldo ne baisse lui jamais les bras, et ne semble pas montrer le moindre signe de faiblesse physique. La preuve avec cette statistique révélée par la Premier League au moment de conclure la dernière journée. L’ancien du Real Madrid et de la Juventus a été chronométré à 32,51 km/h à l’occasion de la rencontre face à West Ham ce dimanche. Plus rapide que les flèches que sont Aaron Wan-Bissaka et autres joueurs dans la vingtaine des deux côtés du terrain.

Une preuve de plus des incroyables capacités physiques du Portugais, mais aussi de sa détermination à conserver ses aptitudes physiques au plus haut niveau. Jamais blessé, toujours affuté, le numéro 7 de Manchester United a provoqué les louanges de son manager. « Ronaldo ressent les grands moments et il est impitoyable. Il est mortel et a relevé le niveau de jeu de tout le monde », a livré l’entraîneur norvégien Ole Gunnar Solskjaer, qui s’appuie bien évidemment sur Cristiano Ronaldo pour amener son équipe en tête de la Premier League.

Vitesse limitée dans son quartier

En tout cas, cette performance n’a pas manqué de faire sourire les internautes toujours aussi taquins en Angleterre. Véritable passionné d’automobile, Cristiano Ronaldo possède de nombreuses voitures de sport qu’il a entreposé dans son nouveau domicile de la banlieue chic de Manchester. Il ne risque pas de faire des folies avec, puisque dans tout son quartier, la vitesse est limitée à 30 km/h. Une vitesse qu’il est même toujours capable d’atteindre en sprint lors des matchs, où il ne risque pas, au moins, de se faire flasher.