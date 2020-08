Mercato : L'Ajax le confirme, Van de Beek va partir !

Donny Van de Beek est sur le point de quitter l’Ajax Amsterdam. Une annonce faite par son entraîneur Erik ten Hag, qui l’a écarté du dernier match amical de l'Ajax.

Matthijs de Ligt (Juventus), Frenkie de Jong (FC Barcelone) et Hakim Ziyech (Chelsea). Symboles de l’épopée de l’Ajax en Ligue des Champions lors de la saison 2018/2019, les trois hommes ont fait leurs valises et quitté Amsterdam. Un quatrième pourrait les suivre, il s’agit de Donny Van de Beek (23 ans). Convoqué dans le groupe pour le match amical de ce samedi soir contre l’Eintracht Francfort, l’intéressé ne figurait ni parmi les titulaires, ni parmi les remplaçants. Un fait étonnant, surtout en cette période de mercato. Son entraîneur Erik ten Hag n’a pas échappé aux questions sur le sujet.

Au micro de Ziggo Sport, il a répondu : « Il y a en effet des négociations qui l’empêchent de faire partie du groupe. Nous verrons comment cela va se terminer. » Des mots qu’auront du mal à digérer les supporters amstellodamois, si attachés à leur joueur. Reste désormais à savoir quel club est sur le point de s’attacher ses services. Manchester United a longtemps été annoncé comme la future destination de Van de Beek. Les Red Devils pourraient ainsi aligner une triplette Fernandes-Pogba-Van de Beek dans l’entrejeu. Hormis MU, le FC Barcelone était également annoncé sur le coup pour rapatrier le milieu de terrain. En pleine crise, le club catalan pourrait miser sur la jeunesse pour créer un nouveau cycle. Et qui de mieux que Ronald Koeman pour attirer l'international néerlandais dans les filets barcelonais ?

Donny Van de Beek onderweg naar Manchester of Barcelona? 😱



Ten Hag over het ontbreken van Van de Beek bij Ajax:

💬 'Er zijn inderdaad ontwikkelingen waardoor we hem uit de selectie houden'#ZiggoSport #AJAFRA #Ajax pic.twitter.com/f1FUQIP6Nx