Officiel : Hakim Ziyech signe à Chelsea pour 40 ME

Dans : Mercato.

En plein mois de février, Chelsea et l’Ajax ont conclu le transfert de Hakim Ziyech. Celui-ci sera effectif en fin de saison, mais les deux clubs ont déjà dévoilé que tout était réglé de manière officielle à ce sujet. Une spécialisé pour le club néerlandais, qui aime que les choses soient calés en avance afin de préparer la suite. Car c’est l’un des joueurs majeurs de l’Ajax de ces dernières années qui s’en va, sous la forme d’un transfert de 40 ME, avec 4 ME de bonus éventuels en fonction de différents objectifs. L’international marocain sera donc le premier renfort de Chelsea l’été prochain, à partir du 1er juillet 2020.