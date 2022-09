Memphis Depay à Chelsea, c’est chaud !

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Le FC Barcelone, qui vient de libérer Martin Braithwaite de son contrat, continue de faire le ménage dans son effectif. Sergino Dest va signer au Milan AC pour un prêt avec option d’achat à 20 millions d’euros, et Memphis Depay est désormais sur le départ, affirme Javi Miguel, journaliste pour AS. L’attaquant néerlandais, qui semblait avoir accepté son sort et restait donc à la disposition de Xavi, a sauté sur l’offre que vient d’effectuer Chelsea. Le club londonien a désormais quelques heures pour boucler ce dossier qui pourrait permettre aux Blues de se renforcer en attaque, tout en redonnant un souffle à la carrière de l’ancien lyonnais.