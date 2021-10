Liverpool s’impatiente, l’Arabie Saoudite peut sauver le Barça

Dans : Foot Europeen.

Par Baptiste Mulatier

Le FC Barcelone doit encore une sacrée somme d’argent à Liverpool pour le transfert de Philippe Coutinho. Newcastle version Arabie Saoudite arrive à point nommé dans ce dossier pour Joan Laporta.

Le passage de Philippe Coutinho au FC Barcelone a tout d’un retentissant échec. Après cinq belles années à Liverpool, l’international brésilien a convaincu le club catalan en janvier 2018 de casser sa tirelire. Le Barça a en effet dépensé 160 ME pour s’attacher les services de Philippe Coutinho. Rien que ça. Cette opération s’avère, près de quatre plus tard, être une énorme erreur parmi d’autres de la part de l’ancien président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu. L’ancien joueur de l’Inter n’a jamais répondu aux attentes. Il a même été prêté une saison au Bayern en 2019-2020. Et à son retour, après quelques apparitions, il s’est blessé assez gravement au genou. Le FC Barcelone veut se débarrasser de Philippe Coutinho, d’autant qu’il doit encore des sous à Liverpool.

Le Barça doit encore 42 ME à Liverpool pour Coutinho

Le Barça avait fait le choix de diviser les frais en plusieurs versements. Et selon les informations de la Cadena SER, le géant de Liga doit encore la somme de 42 ME à Liverpool. L’idée est donc de vendre Philippe Coutinho, dont le contrat se termine en juin 2023 à un prix à peu près équivalent. Heureusement pour le FC Barcelone, Newcastle entre dans la danse. A chaque jour son nouveau nom chez les Magpies, depuis le rachat par le Fonds d'investissement public (PIF) saoudien. Il faut dire que plus rien ne fait peur au club du nord de l’Angleterre, devenu le plus riche du monde. Newcastle envisage de poser un peu plus de 35 ME pour le Brésilien, qui a laissé de bons souvenirs en Premier League. En cas d’issue positive dans ce dossier, l’intégralité reviendrait donc à Liverpool. Une bouffée d'oxygène pour le FC Barcelone.