Le PSG plutôt que le Barça, il regrette son choix

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Décevant en ce début de saison avec le PSG, Georginio Wijnaldum a perdu sa place de titulaire dans l’équipe de Mauricio Pochettino. Le joueur des Pays Bas s’est plaint publiquement de son manque de temps de jeu.

En fin de contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum semblait se diriger tout droit vers le FC Barcelone, pour rejoindre plusieurs de ses coéquipiers néerlandais, et surtout son ancien sélectionneur, Ronald Koeman. Finalement, le Paris Saint-Germain a doublé le Barça en quelques jours seulement dans le dossier. Dès début juin, Georginio Wijnaldum s’engageait donc avec le PSG. Il avait tout d’un super coup. Mais quelques mois plus tard, l’ancien joueur de Newcastle n’a toujours pas convaincu, ni les observateurs, ni les supporters, et encore moins son entraîneur, Mauricio Pochettino. Ce dernier a sorti son milieu à la mi-temps du match contre Bruges, le 15 septembre dernier. Depuis, il ne l’a titularisé qu’une seule fois en cinq matchs, à Metz le 22 septembre. Georginio Wijnaldum a par exemple dû se contenter de 18 minutes de jeu en cumulée contre l’OL et Manchester City, les deux gros matchs du PSG en ce début de saison.

« Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux »

Actuellement avec la sélection Pays Bas, Georginio Wijnaldum a fait part de son mal-être pour le média NOS. « Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux. Parce que la situation n'est pas celle que je voulais. Mais c'est le football et je vais devoir apprendre à gérer cela. Je suis un combattant. Je dois rester positif et travailler dur pour y remédier. J'ai beaucoup joué ces dernières années, j'ai toujours été en forme et j'ai aussi très bien réussi. C'est quelque chose de différent et il faut s'y habituer. J'étais vraiment heureux de commencer cette nouvelle étape et puis cela s'est produit... c'est très difficile », a confié le milieu du PSG. Louis Van Gaal devrait, lui, le titulariser contre Gibraltar ce lundi soir. Une petite consolation.