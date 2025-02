Lewandowski et Yamal, clash entre deux stars du Barça

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Le FC Barcelone cartonne tout en ce moment. Pour autant, des tensions font rage en interne entre deux pièces maîtresses de l’effectif : Robert Lewandowski et Lamine Yamal.

Hansi Flick se serait bien passé de telles tensions dans son effectif. Depuis le début de l’année civile 2025, le FC Barcelone est redevenu la machine à gagner qu’il était au commencement de la saison. Pour être plus précis, les Catalans n’ont pas perdu un seul de leurs onze matchs disputés depuis le 4 janvier de cette année (9 victoires et 2 nuls). Ce retour en forme effraye l’Europe entière et permet surtout de relancer la course au titre en championnat. Toutefois, le bonheur total n’existe pas chez les Blaugrana, au grand dam de Hansi Flick. L’entraineur allemand doit gérer des tensions en interne qui ont éclaté entre ses deux superstars offensives, Robert Lewandowski et Lamine Yamal.

Yamal vs Lewandowski, le Barça sous tension

Le vestiaire du FC Barcelone traverse une période compliquée. Des tensions entre Lamine Yamal et Robert Lewandowski ont émergé en son sein, indique Don Balon. Le média espagnol affirme que le Polonais n’en peut plus du comportement de son coéquipier. En interne, le numéro 9 critiquerait les décisions prises par le grand talent du football mondial sur le terrain. Lamine Yamal paye son individualisme, lui qui ne joue pas assez avec ses coéquipiers.

En outre, on apprend que Lewandowski ne supporte plus le fait que Yamal cherche à tout prix à marquer au lieu de faire des passes dans des positions beaucoup plus intéressantes pour la glisser à un partenaire. Don Balon va même encore plus loin en affirmant qu’à part Wojciech Szczęsny, l’international polonais n’a pas vraiment d’amis dans le vestiaire. Ce, malgré le total ahurissant de 31 buts marqués depuis le début de la saison. Ambiance délicate à l'approche des grandes échéances de la saison.