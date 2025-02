Ruiné, le Barça exige 500 millions du PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est résolument tourné vers un projet qui met en avant les jeunes joueurs. L'été prochain, le club de la capitale devrait donc continuer sur sa dynamique. Et un joueur plait particulièrement du côté du Barça : Fermín Lopez.

Le PSG semble avoir trouvé son rythme de croisière cette saison. Le club de la capitale est encore en course dans toutes les compétitions et veut tout rafler. Luis Enrique, qui fait plus que jamais confiance à ses jeunes joueurs, répond de la plus belle des manières aux critiques émises par certains observateurs dubitatifs. L'entraîneur espagnol veut aussi continuer de s'appuyer sur des éléments déterminés à rejoindre le Paris Saint-Germain. L'ancien du Barça a déjà une liste en tête de joueurs à contacter l'été prochain. Et l'un d'eux évolue en Catalogne, à savoir Fermín Lopez.

Le PSG veut piquer un nouveau crack du Barça

Selon les informations de Don Balon, le Paris Saint-Germain veut en effet tenter le coup pour s'attacher les services du jeune milieu de terrain espagnol. Le média affirme que les champions de France ont déjà proposé récemment à la direction catalane 60 millions d'euros pour récupérer Lopez. Une offre rejetée par Joan Laporta, qui ne veut pas entendre parler d'un départ de son crack de 21 ans, à moins de régler sa clause libératoire, fixée à 500 millions d'euros. Une prise de position logique, même si tout le monde est au courant qu'en cas d'offre à ce niveau pendant l'été, le club catalan pourrait bien être contraint d'écouter les offres étant données ses énormes difficultés financières qui n'en finissent pas.

A noter que Fermín Lopez, malgré quelques pépins physiques récurrents, se sent très bien au Barça et ne compte pas partir de sitôt. L'idée est pour lui de s'imposer définitivement en Catalogne sous les ordres d'Hansi Flick. Mais la réalité du marché est parfois différente des aspirations des joueurs. En tout cas, Luis Enrique l'apprécie beaucoup et son discours pourrait le convaincre si un petit espace s'ouvrait pour le départ de l'Andalou du Barça. L'entraineur du PSG peut compter sur le soutien de ses dirigeants, alors que Luis Campos pourrait laisser sa place et permettre à l'entraineur espagnol d'avoir encore plus de pouvoir décisionnel sur le recrutement.