PSG, Barça, Bayern… L’OM a des statistiques historiques

Par Eric Bethsy

Solide dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1, l’Olympique de Marseille continue de progresser. Les hommes de Roberto De Zerbi possèdent des statistiques flatteuses et parfois comparables à celles des meilleures équipes en Europe.

Il est encore un peu tôt pour affirmer que l’Olympique de Marseille a définitivement assuré la deuxième place de Ligue 1. Même avec six points d’avance sur l’OGC Nice et l’AS Monaco, le club phocéen n’est pas à l’abri d’un retour de ses poursuivants à 13 journées de la fin. Il n’empêche qu’à l’heure actuelle, une soudaine méforme des Marseillais semble difficile à imaginer. L’équipe entraînée par Roberto De Zerbi, désormais renforcée par les talentueux Ismaël Bennacer et Amine Gouiri, affiche de solides garanties dans le jeu.

L'OM tout en maîtrise

Le travail du coach italien et de la direction donne des résultats positifs et encourageants pour la suite du projet. La victoire à Angers (0-2) dimanche reflète bien l’évolution de l’Olympique de Marseille. Les Olympiens se sont appuyés sur une maîtrise de bout en bout avec 78,2% de possession de balle. Jamais le pensionnaire du Vélodrome n’avait atteint un tel pourcentage depuis 2018. Cette saison, les coéquipiers d’Adrien Rabiot possèdent le ballon pendant 63% du temps, soit le quatrième meilleur résultat en Europe dans ce domaine !

L'@OM_Officiel a inscrit 45 buts après ses 21 premiers matchs de @Ligue1 sous Roberto De Zerbi. Une première pour un entraineur avec le club phocéen dans l'élite à ce stade depuis Lucien Leduc en 1971 (52). #SCOOM — Stats Foot (@Statsdufoot) February 9, 2025

Seuls le Bayern Munich (71%), le Paris Saint-Germain (69%) et le FC Barcelone (68%) font mieux sur le continent, nous apprend le statisticien Opta. Certains diront que la possession n’est pas toujours utile. Mais force est de constater que l’Olympique de Marseille en profite bien. Les Marseillais ont déjà inscrit 45 buts en 21 journées de championnat, leur meilleur total depuis l’exercice 1971-1972 (52 buts), bien loin des 29 réalisations au même moment la saison dernière. Autant dire que cette équipe peut battre des records dans les mois à venir.