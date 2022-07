Le Real trouve enfin la doublure de Karim Benzema

Dans : Foot Europeen.

A 10 jours de son premier grand rendez-vous de la saison, avec la Supercoupe d’Europe face à l’Eintracht Francfort, le Real Madrid est confronté à un problème inhabituel.

Seul Karim Benzema occupe le poste d’avant-centre dans l’effectif. Ce n’est pas vraiment une source d’inquiétude tant le Français prend soin de son corps, est incroyablement régulier et performant, et ne prend jamais de cartons. Pas de blessure et pas de suspension, KB9 est l’arme fatale du Real Madrid. Mais quand même. Pour un club avec de telles ambitions, ne pas avoir de solution de repli parait fou. Même Florentino Pérez et Carlo Ancelotti avouent que cette situation est une façon de jouer avec le feu. Résultat, dans la dernière quinzaine du mois d’août, la Maison Blanche va tenter de trouver une bonne opportunité pour se renforcer en attaque sans forcément se ruiner.

Rapide, expérimenté et pas cher

Et selon Sport, un premier nom a déjà été couché sur la liste des dirigeants. Il s’agit de Timo Werner, qui a bien compris que son avenir n’était plus à Chelsea. Le club londonien est favorable à un départ, et l’a déjà proposé à des clubs allemands. Une opération comprenant un prêt avec une option d’achat serait alors envisagée, et conviendrait aux deux parties. La presse espagnole s’en souvient, il y a deux ans, avant que le buteur du RB Leipzig ne signe chez les Blues, le Real Madrid était sur le coup pour le recruter. Dans un profil différent de Karim Benzema, Timo Werner pourrait apporter sa vitesse et son expérience, et le tout à un prix bien plus abordable que d’autres pistes comme Leroy Sané (Bayern Munich) ou Alexander Isak (Real Sociedad). Il faudra toutefois attendre encore un peu avant de voir ce dossier se concrétiser, notamment parce que Carlo Ancelotti estime que le mois d’août pourrait servir à y voir plus clair en ce qui concerne la situation de son secteur offensif.