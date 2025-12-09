ICONSPORT_253037_0048

Le Qatar rachète un troisième club européen

Foot Europeen09 déc. , 15:30
parGuillaume Conte
15 ans après le PSG, le Qatar s’offre un nouveau club. QSI, qui gère les investissements de l’Emirat dans le sport, a annoncé avoir lancé les manoeuvres pour racheter le KAS Eupen. Cela ne devrait pas trop mal se passer dans les négociations, le club de la ville proche de la frontière allemande étant déjà entre les mains de Qataris. La formation belge de deuxième division était depuis longtemps dans le viseur du Qatar, et il s’agit donc du troisième club racheté par le Qatar via QSI après le Paris SG et Braga. Dans un communiqué, QSI a dévoilé une partie de ses intentions, même si la finalisation du projet n’a pas encore eu lieu.

Eupen appartenait déjà à une société qatarie

Avec notamment l’envie d’arriver dans « un marché footballistique très attractif, où la forte concurrence entre des équipes de grande qualité favorise le développement des talents dans tout le pays ». Le club belge était déjà passé entre les mains du Qatar, par le biais de l’Aspire Zone Fondation. Désormais, ce sera l’entité principale de l’Emirat qui sera en charge de la gestion du club de milieu de tableau de deuxième division belge, quand la vente sera officialisée. 
Derniers commentaires

OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

On ne sait plus. Petite équipe mais cinquième, petits joueurs mais de bons éléments. Une équipe solidaire, très volontaire qui donne tout sur le terrain mais qui ne sait pas se défonser contre une équipe de bas de tableau (Lorient) alors que tous les concurents ou presque ont perdu. Bref , du blanc , du gris du noir, beaucoup d'espoir et beaucoup de trouille. Allez les gones

Le Qatar rachète un troisième club européen

Demeuré, le PSG utilise t’il les meme méthodes que ton escroc d’ex dirigeant ? On a acheté des joueurs via Braga? Ca nous sert juste à relancer des joueurs ou lancer des jeunes déjà présents dans notre club, pas a magouiller des comptes et faire du trade à la Madoff. Pas possible d’être aussi con je suis persuadé que t’es un faux compte d’un gestionnaire du site pour lancer des coms d’abruti pour faire générer du flux et des commentaires.

OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

C’est pas pour rien qu’il a signé au LoL le Fonfon…😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Le Qatar rachète un troisième club européen

Là... Personne ne va hurler sur la multipropriété du Qatar. C'était tellement mieux de s'en prendre à Textor. Les faux culs sont de sortie !

OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

5è … mais à 2 points du 8è … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

