Le Qatar à Braga, l’UEFA et les Portugais se méfient

Dans : Foot Europeen.

Par Eric Bethsy

Nouvel actionnaire minoritaire de Braga, Qatar Sports Investments n’a pas été accueilli à bras ouverts. Les supporters du club portugais se méfient de leur nouvel investisseur. Tout comme l’UEFA qui suivra attentivement son influence au sein de la direction.

Qatar Sports Investments ne se contente plus du Paris Saint-Germain. Depuis le 10 octobre dernier, le propriétaire du champion de France est devenu actionnaire de Braga. La société basée à Doha a racheté 21,67% des parts du club portugais qui appartenaient auparavant à Olivedesportos. Connaissant la puissance financière des Qataris, les supporters de Braga et les observateurs auraient pu se réjouir de cette opération. Seulement voilà, le Qatar n’a pas très bonne réputation. Et les fans portugais ne se sont pas gênés pour le rappeler.

“Les esclavagistes qataris ne sont pas les bienvenus”.



Le message très explicite des ultras du SC Braga, en protestation contre l’entrée de QSI au capital du club. pic.twitter.com/iUlTMdABDQ — Amaury Gonçalves (@AmauryGnclvs) October 13, 2022

A l’occasion du match de Ligue Europa contre l’Union Saint-Gilloise (3-3) le 13 octobre dernier, le public de Braga avait transmis un message clair en tribune. « Les esclavagistes qataris ne sont pas les bienvenus », pouvait-on lire sur une banderole. Mais ce n’est pas tout. L’ancien candidat à la présidence de Braga António Pedro Peixoto a également lancé un avertissement aux Qataris. « Je ne veux pas que l’on soit champion à n’importe quel prix », avait lâché le supporter.

L'UEFA surveille QSI à Braga

« Si mon club perd son identité, ses principes et ses valeurs, je préfère ne pas être champion, avait-il prévenu. Mais si les investisseurs respectent les socios et leurs valeurs, on sera derrière eux. » A noter que la presse locale s’inquiète aussi après l’arrivée de QSI dans le capital. Le nouvel actionnaire n’est que minoritaire mais les médias s’interrogent sur son pouvoir dans les futures décisions. D’après le quotidien O Jogo, la situation a également alerté l’UEFA qui devrait suivre l’influence du Qatar dans l’évolution de Braga. Autrement dit, QSI et son patron Nasser Al-Khelaïfi sont attendus au tournant.