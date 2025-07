Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

La Fédération portugaise a réagi au décès de son attaquant Diogo Jota, ce jeudi en Espagne.

Quelques jours seulement après son mariage, en pleines vacances en attendant la reprise avec Liverpool, Diogo Jota est décédé avec son frère dans un accident de la route non loin de la frontière entre le Portugal et l’Espagne. Si Liverpool n’a pas encore communiqué sur le sujet, attendant certainement de joindre la famille et les proches du défunt, la fédération portugaise a pris la parole pour confirmer cette terrible nouvelle.

A Federação Portuguesa de Futebol e todo o Futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, em Espanha.



Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela Seleção Nacional A, Diogo… pic.twitter.com/yR9TII2h3K — Portugal (@selecaoportugal) July 3, 2025

« La Fédération Portugaise de Football et tout le football portugais sont complètement dévastés par la mort de Diogo Jota et de son frère André Silva, ce matin, en Espagne. Bien plus qu'un joueur fantastique, avec presque 50 sélections en Sélection Nationale A, Diogo Jota était une personne extraordinaire, respectée par tous ses coéquipiers et ses adversaires, quelqu'un avec une joie contagieuse et une référence dans la communauté elle-même. Nous avons perdu deux champions. Les décès de Diogo et d'André Silva représentent une perte irréparable pour le football portugais et nous ferons tout notre possible pour honorer leur héritage chaque jour », a souligné la fédération portugaise de football, qui a demandé à l’UEFA une minute de silence avant le match de l’équipe nationale féminine contre l’Espagne, ce jeudi à l’Euro 2025.