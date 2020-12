Le foot ? Cristiano Ronaldo préfère le MMA

Dans : Foot Europeen.

Star ultime du football mondial, Cristiano Ronaldo a compris depuis bien longtemps la magie de la communication et des réseaux sociaux, et aime se mettre en avant dans les poses les plus avantageuses.

C’est de bonne guerre pour profiter de l’admiration de ses fans, conquis surtout par sa capacité à maintenir un niveau de jeu ahurissant malgré les années qui passent. Pour cela, c’est l’unanimité totale pour le reconnaitre, le travail énorme et quotidien du Portugais est la recette. Mais s’il se met souvent en évidence chez lui ou avec sa famille, il est rare de voir CR7 s’affaler sur le canapé pour regarder un match de football à la télévision. L’attaquant de la Juventus Turin le reconnait, ce n’est pas sa passion favorite, lui que l’on pourrait imaginer en train de dévorer les matchs pour épier les forces et faiblesses de ses futures adversaires, perfectionniste comme il peut l’être. Et bien non.

« Jouer au football est ma passion, mais je préfère regarder d’autre sports à la télévision,. Entre regarder un match de foot ou un combat de boxe, je choisis la boxe, ou l’UFC (MMA). A Manchester United, j’avais un entraîneur qui boxait avec moi. Je pense que la boxe est utile pour le football, car elle développe vos sens et vous apprend à bouger », a souligné, dans un documentaire sur DAZN, un Cristiano Ronaldo qui estime que tout est bon pour le maintenir au top niveau sur le plan physique, lui qui admire la longévité et le niveau toujours affiché par Roger Federer au tennis. Le Suisse, à 39 ans, est toujours une valeur sure du tennis mondial.