Le Ballon d'Or joue au Barça, le rêve de Dembélé brisé

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

S'il ne sera remis qu'en fin d'année, le Ballon d'Or 2025 est déjà sur pas mal de lèvres. La concurrence est féroce pour cette récompense prestigieuse.

Le PSG affrontera donc l'Inter en finale de la Ligue des champions 2025. Le club de la capitale a une chance des plus concrètes de réaliser son rêve européen. En cas de sacre à Munich, le Paris Saint-Germain placerait pas mal de ses joueurs assez haut dans le classement du Ballon d'Or. Il se dit même qu'Ousmane Dembélé pourrait remporter la prestigieuse récompense. Mais voilà, la concurrence reste forte et aucun joueur ne se détache vraiment. Pour Elton Mokolo, le prochain Ballon d'Or doit néanmoins être un footballeur du Barça. Et pas n'importe qui...

Lamine Yamal Ballon d'Or, déjà la bonne année ?

Sur le plateau d'RMC, le consultant a en effet donné sa préférence pour Lamine Yamal, qui enchaîne les prouesses avec les Catalans : « Cela peut étonner mais je mettrais Lamine Yamal. Pas seulement pour ce qu'il fait depuis cette saison mais aussi la saison dernière. Il était 8e au Ballon d'Or et il aurait pu mériter un top 5. Cette année, il est dans la continuité et la confirmation. C'est un bon petit joueur. (...) Et il sera meilleur lorsqu'il sera majeur ». Cette saison avec le Barça, Lamine Yamal a déjà remporté la Coupe du Roi. Il est bien parti pour en faire de même avec la Liga. Mais la récente élimination barcelonaise en Ligue des champions ne jouera pas en sa faveur... En 51 rencontres disputées toutes compétitions confondues cette saison avec les Catalans, l'international espagnol a planté 15 buts pour 24 passes décisives délivrées. Tout ça à seulement 17 ans. Outre Yamal, le Barça peut également espérer un classement élevé au prochain Ballon d'Or pour Pedri et Raphinha.