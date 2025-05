Lamine Yamal est trop fort, le Barça craque

Dans : Liga.

Par Quentin Mallet

La saison exceptionnelle que réalise Lamine Yamal lui permet de s'assurer un avenir radieux au FC Barcelone. Une fois sa majorité atteinte, il pourra signer un contrat à la hauteur de son talent, avec un salaire qui risque de faire pâlir dans le vestiaire blaugrana.

Le match aller des demi-finales de la Ligue des champions entre le FC Barcelone et l'Inter Milan a été une nouvelle occasion de voir l'éclosion d'un talent ultra rare. Lamine Yamal a encore une fois sorti une performance dantesque dans un match capital, à l'image de son but renversant inscrit après un raid en solitaire pour éliminer plusieurs joueurs puis une frappe enroulée dont il a secret. Ses performances mettent le monde du football d'accord, même ceux qui auraient quelques dissensions envers le Barça. Le club catalan est bien conscient qu'il a entre ses mains un joyau qu'il ne faut absolument pas perdre. Pour cela, Joan Laporta s'apprête à lui proposer un contrat extrêmement lucratif qui lui permettrait d'être le plus gros salaire du club, d'Espagne, et d'Europe. Et de loin.

Yamal couvert d'or à ses 18 ans

LdC : Avec son but, Yamal efface Mbappé des tablettes https://t.co/bi3rBwhUpV — Foot01.com (@Foot01_com) April 30, 2025

Lamine Yamal n'a même pas encore 18 ans qu'il cumule déjà 100 matchs officiels disputés depuis le début de sa carrière professionnel. Lié au Barça par un précontrat, il pourra signer son bail officiel dès sa majorité le 13 juillet prochain. « Un accord notarié a été signé. C'est certain, et Mendes n'aurait même pas besoin d'intervenir. Le Barça, de sa propre initiative, devrait fixer le nouveau salaire de Lamine en fonction de ses performances, qui le placeront parmi les meilleurs du championnat », a indiqué Miguel Rico, journaliste, dans des propos rapportés par El Gol Digital. Celui-ci ajoute surtout que Joan Laporta veut aligner son salaire à la hauteur de ses performances. Le sommet de l'échelle l'attend donc, avec des émoluments pouvant atteindre 35 à 40 millions d'euros par saison.

Avec un tel salaire, Lamine Yamal serait indéniablement le joueur le mieux payé du FC Barcelone. Loin devant Robert Lewandowski et ses 33 millions d'euros annuels. Surtout, il devancerait encore plus un certain Kylian Mbappé au Real Madrid (31ME par an) et deviendrait le joueur le mieux payé d'Espagne... et d'Europe. Un joli cadeau d'anniversaire.