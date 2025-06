LdN ‍: Le Portugal s'offre l'Espagne en finale

Dans : Foot Europeen.

Par Alexis Rose

Finale de la Ligue des Nations :

Allianz Arena (Munich, Allemagne).

Portugal - Espagne : 2-2, 5 tirs au but à 3.

Buts : Nuno Mendes (26e), Cristiano Ronaldo (61e) pour le Portugal ; Zubimendi (21e), Oyarzabal (45e) pour l’Espagne.

Tirs au but : Ramos (1), Vitinha (2), Bruno Fernandes (3), Nuno Mendes (4), Ruben Neves (5) pour le Portugal ; Merino (1), Baena (2), Isco (3) pour l’Espagne.

Dans une finale de Ligue des Nations pleine de suspense, le Portugal est finalement venu à bout de l’Espagne lors de la séance des tirs au but (2-2, 5-3 tab).

Quelques heures après la victoire de la France contre l’Allemagne lors de la petite finale (2-0), la grande finale de cette Ligue des Nations 2025 s’annonçait palpitante entre Ibériques. Et la première période répondait à toutes les promesses, puisqu’après des occasions de Pedri (15e) et Williams (17e), l’Espagne ouvrait logiquement la marque ! Suite à un centre de Yamal et un cafouillage dans la surface, Neves renvoyait le ballon sur Zubimendi, qui marquait du plat du pied à bout portant (0-1 à la 21e). Un avantage de courte durée, vu que le Portugal recollait vite au score ! Trouvé par Neto à l’entrée de la surface, Nuno Mendes se jouait d’Huijsen avant de marquer d’une frappe croisée limpide à ras de terre (1-1 à la 26e). Sauf que juste avant la pause, la Roja repassait devant. Sur une offrande de Pedri, Oyarzabal trouvait le chemin de filets avec un tir en finesse devant Costa (1-2 à la 45e).

Au retour des vestiaires, le Portugal revenait avec de belles intentions. Bruno Fernandes pensait d’abord égaliser mais son but était refusé pour hors-jeu (49e). Et c’est Cristiano Ronaldo qui endossait le costume de sauveur. Profitant d’un centre dévié de Nuno Mendes, CR7 surgissait en renard des surfaces pour égaliser d’une volée du droit (2-2 à la 61e). L’Espagne répliquait ensuite avec Pedri (63e) ou Isco (83e), mais sans réussite. En fin de match, Cristiano Ronaldo sortait sur blessure (88e) et les acteurs se dirigeaient logiquement vers la prolongation. Durant celle-ci, les Portugais se montraient les plus dangereux sans parvenir à faire la différence. Il fallait donc attendre les tirs au but pour définir le vainqueur de cette finale. Pendant cette séance, Costa stoppait la tentative de Morata (4) avant que Ruben Neves (5) ne marque le tir au but vainqueur sans trembler pour offrir un nouveau trophée au peuple portugais.

Grâce à cette victoire au bout du suspense, le Portugal devient le seul double vainqueur de la Ligue des Nations après son premier titre en 2019. Avec cela, le groupe de Roberto Martinez s'inscrit comme un sérieux outsider à la prochaine Coupe du Monde.