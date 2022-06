LdN : Cristiano Ronaldo répond à Messi, l’Espagne sauvée

Dans : Foot Europeen.

Par Alexis Rose

Quelques instants après le quintuplé de Leo Messi avec l’Argentine, Cristiano Ronaldo a répondu du tac au tac en marquant un doublé (35e, 39e) avec le Portugal ce dimanche soir lors de la victoire contre la Suisse (4-0). Bien aidée par William Carvalho (15e) et Cancelo (68e), l’équipe de Fernando Santos a récupéré la place de leader dans le Groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des Nations. Vu que dans le même temps, l’Espagne et la République Tchèque se sont quittés dos-à-dos (2-2), avec des buts de Gavi (45e+3), nouveau plus jeune buteur de l’histoire de la Roja, et Martinez (90e) côté espagnol.