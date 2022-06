Argentine : Inarrêtable loin du PSG, Messi marque un quintuplé !

Match amical international :

Stade El Sada, Pampelune, Espagne.

L'Argentine bat l'Estonie : 5 à 0.

Buts : Messi (9e sur penalty, 45e, 47e, 71e, 76e) pour l'Argentine.

Après avoir remporté la Finalissima contre l'Italie mercredi dernier (3-0), l'Argentine n'a fait qu'une bouchée de l'Estonie ce dimanche soir en match amical. Une rencontre lors de laquelle Leo Messi a inscrit cinq buts, soit un de moins que durant toute sa première saison avec le PSG. C'est dire la différence entre le Messi parisien et le Messi argentin.

Messi's second five-goal game of his career 🐐 pic.twitter.com/OHJsWIwXr8