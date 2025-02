LdC ‍: Manchester City l'annonce, Vinicius Junior va être humilié

Pour la réception du Real Madrid, les supporters de Manchester City ont décidé de sortir le grand jeu. Une banderole à l’effigie de Rodri, dernier vainqueur du Ballon d’Or, est prévue dans les travées du stade avant le coup d’envoi de la rencontre.

Le choc entre Manchester City et le Real Madrid, dans le cadre des seizièmes de finale de la Ligue des champions new look, tient déjà toutes ses promesses avant même que le coup d’envoi ne soit donné. On peut le dire sans trembler, cette rencontre est la plus impressionnante sur le papier à ce stade de la compétition. Pour les supporters des deux équipes, la force de frappe de chacune de leur équipe de cœur respective est un motif d’espoir. Pour les fans de Manchester City qui seront dans les tribunes ce mardi 11 février au soir, ce sera surtout l’occasion d’entrer dans la tête de Vinícius Júnior. Une banderole qui fera certainement réagir les joueurs du Real Madrid est prévue avant le coup d’envoi du match.

We’re announcing tonight’s display early so fans can get in to hold it up. Lights out/ laser show from 7.50. PA off for 90 secs then we drop this beauty down at 7.55 over 115/116 pls keep it place until after CL anthem so the whole world sees it. Big Steve had the idea! pic.twitter.com/HUc6nQO7mH