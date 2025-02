LdC ‍: City-Real sous haute tension, l'UEFA met un arbitre français

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir en Ligue des champions, Manchester City et le Real Madrid s'affrontent en barrages. Un choc forcément très attendu par les fans et observateurs des deux formations, qui scruteront particulièrement les décisions arbitrales.

Manchester City et le Real Madrid ont déçu cette saison en Ligue des champions. Pas de chance pour les deux équipes, elles s'affronteront en barrages pour passer en huitièmes de finale de la compétition. La première confrontation aura lieu ce mardi soir en Angleterre. Ce choc est très attendu par les fans et observateurs. Tous les détails seront importants, notamment les décisions arbitrales. D'ailleurs, l'homme qui aura l'honneur d'arbitrer les débats entre mancuniens et madrilènes est bien connu du public français puisque s'agit de Clément Turpin.

Clément Turpin au centre des attentions

L'UEFA voulait pour ce choc un arbitre expérimenté et capable d'apaiser les tensions. En tout cas, le Real Madrid devrait souffler un peu. Ce sera en effet la huitième fois que Clément Turpin arbitrera un match de Ligue des champions des Merengue. Le bilan ? Six victoires et un nul pour les Madrilènes. Concernant Manchester City, on peut plus s'inquiéter. Le bilan est moins en la faveur des Anglais, avec deux victoires, deux nuls et une défaite. Nul doute que Clément Turpin sera plus scruté que jamais avec des enjeux toujours plus importants. Le Real Madrid fait dernièrement pression sur les arbitres en Espagne, se plaignant d'être trop souvent désavantagé... L'arbitre international aura néanmoins eu le temps de s'échauffer ce vendredi soir en arbitrant un choc de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco au Parc des Princes. Un match plutôt bien géré et qui a vu la large victoire des Franciliens sur le score de 4 buts à 1.