Antonio Rüdiger

Largué par le Real, Rüdiger provoque une bagarre

Foot Europeen16 sept. , 21:30
parQuentin Mallet
Sous contrat jusqu'en juin 2026, Antonio Rüdiger n'a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. Une tendance qui permet à l'Arabie saoudite de placer ses pions en vue d'un recrutement dans les prochains mois. Cela chauffe entre plusieurs clubs saoudiens.
La carrière d'Antonio Rüdiger stagne plus que jamais. Le défenseur central allemand s'est gravement blessé et manquera les trois prochains mois de compétition suite à une déchirure du muscle droit fémoral de la jambe gauche. Un pépin physique qui arrive au pire moment : son contrat avec le Real Madrid doit prendre fin à l'issue de la saison et l'heure n'est pour l'instant pas à une prolongation.
A. Rüdiger

A. Rüdiger

GermanyAllemagne Âge 32 Défenseur

UEFA Nations League

Matchs5
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0
Son histoire avec les Merengue pourrait donc prendre fin dans les prochains mois, avec comme date butoire la fin de l'exercice en cours. Censé être le complément idéal à Dean Huijsen en défense centrale, l'international allemand va laisser un trou que Xabi Alonso et le club vont devoir combler lors des prochains mois. L'occasion rêvée pour lui trouver un remplaçant ? Quoi qu'il en soit, l'Arabie saoudite compte bien profiter de la situation de Rüdiger.

Antonio Rüdiger fait rêver l'Arabie saoudite

C'est en tout cas ce qu'affirme Ekrem Konur ce mardi. Le journaliste insider turc affirme que les trois plus gros clubs de Saudi Pro League, Al-Nassr, Al-Hilal et Al-Ittihad, surveillent tous de très près la situation d'Antonio Rüdiger et sont prêts à dégainer pour le recruter. On apprend que l'international allemand n'a pour l'instant pas fait de geste vers son club concernant une prolongation et que les écuries saoudiennes citées veulent en profiter.
Plusieurs cas de figure sont présentés : soit le défenseur de 32 ans part l'hiver prochain moyennant une indemnité de transfert, soit il quittera librement le Real Madrid à l'issue de son contrat. Dans les deux hypothèses, les formations d'Arabie saoudite préparent des offres lucratives qui conviendraient à toutes les parties. La perspective de disputer la Coupe du monde 2026 le poussera certainement à rester à Madrid jusqu'à la fin de la saison, mais dans le football, tout est toujours possible.
