Lamine Yamal transparent, Nuno Mendes donne le Ballon d’Or à Dembélé

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

La finale de la Ligue des Nations a permis de voir que Nuno Mendes savait rendre la vie impossible à son adversaire direct, y compris quand il s'agit du probable futur Ballon d'Or Lamine Yamal.

« C’est ça, votre Ballon d’Or ». La lutte pour la récompense individuelle suprême passionne en cette fin de saison et sur les réseaux sociaux, ce n’est, comme souvent, pas l’heure de la pitié. Si impressionnant contre la France, Lamine Yamal avait gagné le Ballon d’Or aux yeux de nombreux observateurs par rapport à la fin de saison moins convaincante d’Ousmane Dembélé, notamment sur le plan des statistiques. En finale de la Ligue des Nations, tout le monde avait donc les yeux rivés sur d’éventuels nouveaux exploits de l’ancien barcelonais, face au Portugal. Mais opposé à un certain Nuno Mendes, Yamal a non seulement eu beaucoup de mal à se mettre en évidence et à se montrer décisif, mais a en plus explosé physiquement face au joueur du PSG.

Notamment sur la terrible accélération de l’arrière gauche sur le but du 2-2 finalement inscrit par Cristiano Ronaldo, où Nuno Mendes a laissé son adversaire sur place par une belle feinte de corps. Les supporters parisiens, et même ceux de l’équipe de France, avaient en tout cas livré leur verdict. « C’est ce Yamal qui devait transpercer Nuno Mondes », « on est d’accord qu’il ne voit pas le jour », « Il n’ose même pas aller dribbler Nuno Mendes », « Le Ballon d’Or Lamine Yamal dès qu’il a un bon latéral, c’est compliqué hein », « Cristiano Ronaldo qui montre encore à Yamal c’est qui le patron », ont lancé les internautes qui suivaient cette finale de la Ligue des Nations.