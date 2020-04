La violente attaque : L'UEFA pense comme Donald Trump

Dans : Foot Europeen.

Directeur technique de l’Ajax Amsterdam, Marc Overmars est révolté par les préoccupations du monde du football.

Comme quasiment tous les championnats européens, la Dutch Eredivisie est en mode pause depuis le début de la pandémie de Coronavirus. Le championnat néerlandais a toutefois décidé, sous préconisation de l’UEFA, de repousser jusqu’au 3 août la possibilité de finir la saison. Une manière de terminer ce qui a été commencé coûte que coûte, et qui déplait fortement à Marc Overmars, ancienne légende de l’Ajax, d’Arsenal et du FC Barcelone, désormais directeur technique du club d’Amsterdam.



« J’ai beaucoup de mal à comprendre cette décision. Je crois qu’il y a eu beaucoup de pression pour que tout se finisse à n’importe quel prix. Je compare la fédération néerlandaise et l’UEFA à ce que pensait Donald Trump quand il a dit il y a une semaine que l’économie était plus importante que le Coronavirus. Pourquoi tourner ça autour de l’argent, alors que la seule priorité, devrait être la santé des gens ? Allo ! Il y a plus de 100 personnes qui meurent chaque jour aux Pays-Bas. Le championnat est mort, la vie est plus importante », a balancé Marc Overmars dans des propos rapportés par le grand quotidien local De Telegraaf. Une prise de position musclée, devant l’insistances des fédérations et de l’UEFA pour que les saisons se terminent coûte que coûte, presque comme si de rien n’était.