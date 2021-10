La lucarne d'Evry part en tournée, une idée de génie

Dans : Foot Europeen.

Par Alexis Rose

Alors que la fameuse « lucarne d'Evry » a fait le tour du monde au cours des derniers mois, du moins sur la toile, deux habitants de ce quartier d’Essonne, en région parisienne, ont décidé de créer une lucarne mobile. Celle-ci fera notamment le tour des quartiers de France. Une belle publicité pour le football et les banlieues.

Tous les suiveurs du football français connaissent la « lucarne d'Evry ». Il faut dire que celle-ci a fait le buzz sur les réseaux sociaux en cette année 2021. Au départ, ce jeu où le tireur doit mettre un ballon dans une petite lucarne était essentiellement local. Mais grâce à une vidéo ultra-virale, tout le monde ou presque a vu cet endroit situé dans le quartier des Pyramides, sur la Rue Jules-Vallès à Évry-Courcouronnes. En l’espace de six mois, ce petit coin d’Essonne a été visité par de nombreuses personnalités. Des rappeurs, des youtubeurs et des journalistes ont notamment découvert cette fameuse lucarne, qui a même eu droit à un podcast spécial sur Spotify, via la journaliste Vanessa Le Moigne.

Medhi Benatia a réussi le challenge de la lucarne d’Evry. 🎯



🎥 IG/ m.benatia5 pic.twitter.com/FyO9leSsYI — Actu Foot (@ActuFoot_) September 18, 2021

Certains footballeurs professionnels, comme Mehdi Benatia (Fatih Karagümrük SK), Faitout Maouassa (Club Bruges) ou Pierre Bouby (ex-Orléans), se sont aussi déplacés pour tenter leur chance. D’une manière plus générale, cet endroit est devenu un nouveau symbole de Paris, de la France et même du monde entier. Puisque la FFF a d’abord décidé de mettre en valeur cette lucarne dans une vidéo autour des Bleus. Avant que la célèbre marque Adidas en fasse de même en mettant en scène Lionel Messi, la nouvelle star du PSG, autour de cet endroit francilien.

Mdrrrr ils ont vraiment intégré la lucarne d’Evry dans une pub avec Messi 😂😭😭😭😭

🔴🔵 pic.twitter.com/gpUgT75xTF — Pixi Bob®️ (@Pixi__Bob) September 27, 2021

Pour que cette lucarne ne tombe pas dans l’oubli au fil des mois, deux « grands » du quartier des Pyramides ont donc décidé de faire une réplique grandeur nature. « Pour la créer, on s'est surtout basés sur les dimensions de la porte. Les concepteurs se sont appuyés sur des photos et ont utilisé une imprimante 3D. On a fait trois essais pour aboutir à cette version finale. Au début, on voulait même recréer une vraie porte et un vrai local poubelle, mais c'était trop lourd. Il faut deux heures pour la monter actuellement. Mais bientôt, elle sera sur des roulettes », explique Souli, l’un des deux créateurs, sur Le Parisien.

Une réplique de la lucarne d'Evry va faire le tour des quartiers

Cette toile, qui repose sur neuf cloisons en bois, mesure trois mètres de haut et neuf mètres de long, soit les véritables dimensions du mur du 24 Rue Jules-Vallès. Sur cette réplique, on y retrouve la porte, les poteaux, l'interphone et la petite fenêtre. Pour l’instant, le pan de mur est posé sur la place Jules-Vallès d’Evry. Mais sachant qu’elle est transportable dans un camion, la « lucarne enchantée » pourrait se déplacer de quartier en quartier dans la région parisienne, et même ailleurs en France. C’est en tout cas l’objectif. « Tout le monde veut la tester », s'exclame Malason, le deuxième créateur, qui peut remercier Paul Lê. Car c’est cet homme de l’ombre qui a donné l’idée de lancer cette lucarne mobile à l'association Diversidays. Par la suite, cet entrepreneur originaire du quartier des Pyramides a monté le projet l’été dernier avant de le financer personnellement.

Ils créent une réplique de la lucarne d'Evry pour exporter le défi : «on veut se déplacer dans - https://t.co/SQU1t9WFX7 pic.twitter.com/xi7SoCUyVR — Allo Trends (@AlloTrends) October 14, 2021

Un joli geste qui va servir au plus grand nombre. « On veut la proposer à des municipalités, et pourquoi pas à des services périscolaires, en ajoutant des quiz ludiques. La lucarne pourrait aussi devenir un sport à part entière, jouable avec une balle de tennis avec une fenêtre plus petite, par exemple », avoue Souli. En tout cas, le « Lucarne tour » débutera ce samedi 16 octobre devant la mairie d'Évry-Courcouronnes. Durant toute la journée, des jeunes pourront tenter de mettre la balle au fond, tout en faisant des tennis-ballon ou des matchs en deux contre deux « avec des cages aux dimensions de la petite lucarne ». Par la suite, la réplique de la lucarne pourrait prendre les routes de France. D’ailleurs, le compte du Top 14 a déjà contacté des gens d’Evry pour savoir si la lucarne pouvait aller dans un club de rugby du sud-ouest. Le début d’une longue liste de déplacements !