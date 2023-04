La France snobée, l’Euro 2025 aura lieu en Suisse

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

L’UEFA a tranché, l’Euro féminin de l’année 2025 aura lieu en Suisse. C’est une surprise tant la candidature française avait longtemps été en tête. Mais ces dernières semaines, entre le fiasco du Stade de France et les ennuis à la FFF, la candidature scandinave, où le football féminin est très développé, avait la préférence. Mais finalement, c’est la Suisse qui organisera cette épreuve. Le coté central et les neuf stades très proches dont dispose le pays helvétique ont fait la différence. Genève, Sion, Bâle, Berne, Zurich, Saint-Gall, Lucerne et Thoune seront les villes hôtes.